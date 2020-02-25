فتح قنوات للتواصل وتبادل البعثات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، لقاء الأعمال الإماراتي الجورجي، الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة. وتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص الإماراتي، والجورجي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة، والعقار، والطاقة، والإنشاءات، والزراعة.

شراكات فاعلة

وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيب اتحاد الغرف في الدولة، وغرفة الشارقة، باستضافة وتنظيم هذا اللقاء ليشكل منصة جديدة لإيجاد شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الخاص، واقتصاد البلدين بشكل عام، مبيناً تطلعات غرفة الشارقة لأن يكون اللقاء انطلاقة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وجورجيا عامة، ومع إمارة الشارقة على وجه الخصوص، وينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي بلغ 909 ملايين درهم عام 2018، موضحاً أن هناك فرصاً واسعة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.

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مذكرة تفاهم

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، تهدف إلى فتح قنوات التواصل بين الجانبين وتبادل الوفود والبعثات التجارية وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تخص القطاع الخاص في البلدين.

وأشار حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إلى أن أولى بوادر التعاون بين الجانبين ستتمثل في مشاركة عدد من الشركات السياحية بالدولة في معرض السياحة الجورجي العالمي المزمع عقده الشهر المقبل في العاصمة الجورجية تبليسي، كما سيتم العمل على تأسيس مجلس أعمال مشترك، وجعله منصة تواصل بين الشركات، خاصة أن حجم الاستثمار المشترك بين البلدين يصل إلى 4 مليارات، و800 مليون درهم في عدد من القطاعات الاقتصادية.

بيئة استثمارية

من جانبه، أعرب جيورجي بيرتايا، رئيس غرفة جورجيا، أن زيارته إلى الإمارات جاءت للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا، والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق الإماراتي، كما قدم شرحاً تفصيلياً لبيئة الأعمال والاستثمار في جورجيا المحفزة على الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، إضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات، وعلى تملّك العقارات.