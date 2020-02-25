شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الأمانة والاستقامة أهم من السيرة الذاتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في عام 2016، أجرى باحثون متخصصون في الشركات الصناعية تحليلاً على بيانات مئة عام من عمليات التوظيف الشائعة، لمعرفة أيها أكثر صلة بأداء المرشحين أثناء العمل، وتبين أن أبرز مكونات السيرة الذاتية ليست لها علاقة بالأداء الوظيفي اللاحق.

تنفق الشركات وجهات التوظيف مليارات الدولارات سنوياً على جمع واختبار وتقييم العناصر الجديدة التي تلتحق بها، لكنها في الغالب لا تحصل على النتائج المتناسبة مع كم الإنفاق الهائل.

ويعترف أكثر من 95% من أرباب العمل بأنهم يوظفون الأشخاص الخطأ في كل عام. والأسوأ من ذلك، أن أكثر من ثلث أرباب العمل يقولون إنهم غير مدركين للتكاليف الحقيقية للتعيينات السيئة التي يمكن أن تصل إلى خمسة أضعاف تكاليف الرواتب السنوية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج يجب ألا تكون مفاجأة؛ لأن المشكلة تنشأ مع بداية عملية التوظيف باستخدام أداة الفرز الأكثر انتشاراً؛ أي السيرة الذاتية.

ففي عام 2016 أجرى باحثون متخصصون في الشركات الصناعية تحليلاً على بيانات مئة عام من عمليات التوظيف الشائعة، لمعرفة أيها أكثر صلة بأداء المرشحين أثناء العمل، وتبين أن أبرز مكونات السيرة الذاتية تركز على نقاط مثل سنوات التعليم والخبرة ذات الصلة، وأن تلك النقاط ليست لها علاقة بالأداء الوظيفي اللاحق، وهذا يعني أن أبرز المرشحين لشغل الوظائف على مدى قرن من الزمن كانوا من المتفوقين دراسياً، ولديهم خبرات فائقة في مجالات تخصصاتهم، ومع ذلك لم يكونوا العنصر الأفضل لشغل الوظيفة.

السبب في هذه الفجوة، هو أن السير الذاتية لا يمكن أن تكشف عن مهارات وظيفية في واقع الأمر؛ بل تدل على أن صاحبها ربما يكون قد مارس «عملاً مشابهاً» في السابق. وقد فشلت أدوات الاختيار المستندة إلى ذلك «التشابه» ليس في اختيار العنصر المناسب للمكان المناسب فحسب؛ بل إنها وسعت هوة عدم المساواة بين صفوف قوة العمل، وتسببت في شلل الحراك الاجتماعي والاقتصادي وتكريس مخاطر عدم الامتثال، وبث الذعر في نفوس المرشحين للوظائف.

وتستخدم شركات الخدمات المهنية المرموقة، على سبيل المثال، السير الذاتية ومجموعة من تقنيات الاختبار التقليدية الأخرى في بحثها عن «أفضل وألمع» الموظفين، لكن الأبحاث تخبرنا بأنها غالباً ما تختار الموظفين بطريق الخطأ بسبب التركيز على «المزايا الظاهرية»، أو ما شابه ذلك من العرق أو الطبقة أو الجنس أو غيرها من الصفات لتعيين صناع قرار المستقبل.

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لكن على الرغم من عيوبها، فإن توفير بديل أفضل للسير الذاتية ليس بالأمر السهل. ولا تخلو البدائل من عيوب أيضاً. فعلى سبيل المثال، لجأ بعض أصحاب العمل إلى اختبارات إدراكية تهدف إلى معرفة ما إذا كان المرشحون قادرين على تعلم المعارف والمهارات المطلوبة بعد تعيينهم. وربما تكون هذه الاختبارات من أكثر وسائل الاختيار شفافية، لكن المرشحين للوظائف لا يحبونها.

وهناك خيار آخر هو ما يسمى «الاتساق السلوكي»، حيث يُطلب من المرشح للوظيفة أن يقدم وصفاً محدداً للعلاقة بين خبراته السابقة ومهام الوظيفة التي تقدم للحصول عليها، في ما يتعلق بأدواره في المستقبل، وعلى الرغم من درجة الدقة العالية التي تمتاز بها هذه الطريقة، فإن إجراءاتها اليدوية تحد من دائرة استخداماتها.

ومن الطرق الشائعة في اختبار المرشحين للوظائف تكليف المرشح بأداء مهام عمل حقيقية، وهذا يفسر منح المحررين الطموحين عينات من المقالات لتنشيط قدراتهم الإبداعية، أو الطلب إلى المصورين تبادل العينات من حقائبهم، وعلى الرغم من التحدي الذي تفرضه هذه الطريقة البطيئة، فإن التقنية يمكن أن تسرع خطواتها خاصة أنها تعزز معيار النزاهة،

إلا أن ما ينجح المرشح للوظيفة في القيام به من مهارات، هو جزء من القضية وقد لا يكون الجزء الأهم.

فقد كشفت الأبحاث أن أحد أهم مواصفات المرشحين هو الأمانة. فالأشخاص الذين يمتازون بالأمانة كان أداؤهم مثيراً للدهشة، وقدراتهم على الوفاء بمتطلبات مهام وظيفتهم في الظروف الاستثنائية فائقة.

ويمكن لاختبارات الأمانة والاستقامة السهلة التنفيذ، أن تكون أهم دلائل اختيار الموظفين وتوفّر على الشركات كثيراً من الجهد والمال، فهل تغير من نهجها؟.

* بلومبيرج