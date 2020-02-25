«موانئ دبي» تستحوذ على «فريزر ساري دوكس» في كندا

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أنجزت موانئ دبي العالمية، استحواذها على «فريزر ساري دوكس» من «ماكواري إنفراستراكتشر بارتنرز» (إم آي بيه)، بالشراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي دي بيه كيو).

ويسهم الاستحواذ في دعم حضور «موانئ دبي» في كندا الذي يشمل محطات في فانكوفر، ونانايمو، وبرنس، وروبيرت، وسانت جون، وتُزوّد منصة الخدمات البحرية المتكاملة العملاء بخدمات الشحنات السائبة والمفرقة وخدمات البضائع العامة.

وضخت «موانئ دبي العالمية» كثيراً من الاستثمارات في وحدة أعمال الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع العملاء وتوفير حلول لوجستية، إضافة إلى التخلص من أوجه عدم الكفاءة في سلسلة التوريد بغرض تسريع الأعمال التجارية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «يُسهم الاستحواذ على «فريزر ساري دوكس» في دعم حضورنا على الساحل الغربي لكندا، لا سيما مع وجود طلب متزايد من عملائنا على منشآت متعددة الأغراض في المنطقة. إننا على يقين بأن فريزر ساري دوكس تمتلك كل البنى التحتية اللازمة وأنها في الموقع المناسب الذي يُتيح لها تلبية هذا الطلب».

وأضاف: «نثق تماماً بأن نهجنا المبتكر سيسهم في إضافة عمليات المحطات الأفضل ضمن فئتها من موانئ دبي العالمية إلى أعمال فريزر ساري دوكس».

وقال مات ليتش، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«موانئ دبي العالمية الأمريكيتين»: «توفر هذه الإضافة الجديدة إلى محفظة موانئ دبي العالمية آفاقاً فريدة للمزيد من النمو في بيئة الأعمال الديناميكية في كندا»، مؤكداً تطلعها إلى مساعدة «فريزر ساري دوكس» لتحقيق إمكاناتها الكاملة وتوليد قيمة أكبر على المدى البعيد لموانئ دبي العالمية وعملائها.

وقال مكسيم ميهيك، المدير العام لموانئ دبي العالمية كندا: «نبذل في موانئ دبي العالمية قصارى جهدنا لإحداث تأثيرات إيجابية في حياة موظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها»، مؤكداً أنه من شأن إضافة «فريزر ساري دوكس» إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير فوائد اقتصادية إجمالية لمجتمعنا ولمقاطعة كولومبيا البريطانية، ولكندا ككل.



أكبر محطة



تأسست شركة «فريزر ساري دوكس» مطلع ستينات القرن العشرين، وغدت أكبر محطة حديثة ومتعددة الأغراض على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، وتُدير الشركة مرسى بطول يتجاوز 1,200 متر وباحة تبلغ مساحتها 189 فداناً، وهي إحدى المحطات الرئيسية لاستيراد الصلب في المنطقة، كما تناول المحطة سنوياً نحو مليون طن من المنتجات الزراعية، وتخدم عدداً من خطوط شحن الحاويات، وقامت خلال عام 2019 بمناولة أكثر من 350,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً.