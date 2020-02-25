شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حادة في "وول ستريت" تقود "داو جونز" للهبوط بحوالي 1031 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين وسط خسائر فادحة في "وول ستريت" بفعل المخاوف الشديدة لدى المستثمرين من تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا يحتاج للتدخل والتنسيق من جانب الحكومات سريعا قبل فوات الأوان، لكنه لم يتحول إلى وباء بعد.



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وذلك بالتزامن مع ظهور حالات إصابة ووفيات بكورونا في إيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة أكثثر من خمسين حالة بالفيروس.



وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.7% واغلق عند 51.43 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.6 دولار وأقل سعر عند 50.4 دولار.

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وهبط "برنت" بنسبة 3.8% مغلقا عند 56.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 55.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 3.6% (ما يعادل 1031 نقطة) إلى 27961 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28402 نقطة، وأقل مستوى عند 27912 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.7% (ما يعادل 355 نقطة) إلى 9221 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9322 نقطة وأقل سعر عند 99166 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.3% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 3226 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3260 نقطة وأقل مستوى عند 3214 نقطة.