شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق عند أدنى مستوى منذ أوائل العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين وسط ضغوط حادة على أصول المخاطرة كالسلع الزراعية والأسهم والعملات، بينما أقبل المستثمرون على المعادن النفيسة وسندات الخزانة الأمريكية كملاذات آمنة.



جاء ذلك في ظل المخاوف المتفشية في الأسواق بشأن فيروس "كورونا" مع اكتشاف عشرات الإصابات والوفيات في اليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

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ويخشى محللون من تأثير "كورونا" على نمو الاقتصاد العالمي مما يضعف الطلب على السلع الزراعية وغيرها من السلع والأصول.



وعلاوة على ذلك، ألمح مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى إمكانية تعثر الصين في الالتزام بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي ختام جلسة الإثنين، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 3.72 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير/كانون الثاني، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 3.76 دولار وأقل سعر عند 3.70 دولار.