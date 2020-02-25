شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يهبط بأكثر من 7% خشية تعطل إنتاج الشركة في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات الإثنين متخلياً عن جزء من المكاسب التي حققها السهم في الآونة الأخيرة والتي دفعته نحو ارتفاعات قياسية.



ورغم خسائر اليوم، لا تزال "تسلا" ثاني اكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية بعد "تويوتا موتور" اليابانية لكنها تفوقت على "فولكس فاجن" الألمانية و"جنرال موتورز" و"فورد" الأمريكيتين.

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ووقع سهم "تسلا" تحت وطأة الضغوط نتيجة المخاوف في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا" وتأثير ذلك على صناعة السيارات وسلاسل التوريد والإمداد.



ويخشى محللون من امتداد تأثير "كورونا" على نتائج أعمال الشركات والنمو الاقتصادي العالمي خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تسلا" بنسبة 7.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 833.7 دولار، وسجل اعلى سعر خلال التداولات عند 863.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 822.2 دولار.