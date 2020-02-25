شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يهبط بأكثر من 4% وسط ضغوط قوية على "وول ستريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ألفابت" خلال تعاملات الإثنين بشكل قوي خلال تعاملات الإثنين في ظل الضغوط الحادة التي تعرضت لها "وول ستريت" نتيجة تفشي فيروس "كورونا".



هذا، وانتقل "كورونا" إلى عدد من الدول حيث كشفت إيطاليا وكوريا الجنوبية عن عدد كبير من الإصابات وبعض الوفيات بالفيروس.

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كما سجلت إيران أكثر من خمسين حالة وفاة بالفيروس التاجي القاتل، وعزلت فرنسا بعض الحافلات المشتبه في وجود إصابات بها.



وعلى أثر التراجع الحاد للسهم، خسرت "ألفابت" أكثر من 35 مليار دولار من قيمتها السوقية لتخرج من نادي التريليون دولار وتصبح قيمتها حوالي 980 مليار دولار محتلة بها المرتبة الرابعة بعد "مايكروسوفت" في المرتبة الأول بقيمة تزيد عن 1.3 تريليون دولار ثم "آبل" وتليها "أمازون دوت كوم".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 4.2% إلى 1419.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 1436.3 دولار بينما بلغ أقل سعر عند 1406.7 دولار.