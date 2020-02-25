شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض نتيجة الضغوط على أصول المخاطرة عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل القلق في الأسواق العالمية بشأن فيروس كورونا مما دفع المستثمرين بعيدا عن أصول المخاطرة والإقبال بدلا من ذلك على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وبالتزامن مع هذا الأمر، تترقب الأسواق عن كثب المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والهجرة بين الطرفين عقب تنفيذ الخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



هذا، وقد أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى أكثر من 2600 شخص كما أصيب ما يقرب من ثمانين ألف حالة، وظهرت حالات إصابة ووفيات في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان فضلا عن عشرات الوفيات في إيران.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2929، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2967 بينما سجل أقل سعر عند 1.2889.