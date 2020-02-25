اختتام تقييم الفائزين بجائزة «خليفة للامتياز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتم مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تنظيم أنشطته وبرامجه التدريبية وندواته التعريفية، التي استهدفت جميع المشاركين والمعنيين والمهتمين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، الراغبين بالمشاركة في الدورة ال 18 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2019 - 2020، حيث هدفت الندوات إلى التعريف بماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها. واستعراض نموذج الجائزة، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي، وشرح الأسس العامة لمعايير الجائزة.

وقام مكتب الجائزة بتنظيم 3 دورات تدريبية تخصصية لمقيمي الجائزة في كل من أبوظبي ودبي حضرها حوالي 200 مقيّم، وتم خلال الدورات التدريبية تعريف المقيمين بآليات التقييم التي تتبناها الجائزة بحسب أفضل الممارسات العالمية، والتي تعتمد على فهم التحديات والمواضيع الاستراتيجية للمؤسسات المشاركة، وتقييم مدى نجاحها في تطبيق معايير الجائزة وتحقيق نتائج باهرة ومستدامة، كما قام مكتب الجائزة بتدريب المقيمين على كيفية كتابة تقارير تقييم خاصة، تضيف قيمة مضافة للمؤسسات المشاركة وتساعدها على مواجهة التحديات وتحقيق استراتيجيتها وتعزيز تنافسيتها.

وسلمت اللجنة العليا للجائزة برئاسة سعيد عبد الجليل الفهيم، التقييم النهائي من اللجنة المكلفة بتقييم الشركات والمؤسسات المشاركة في الجائزة، وذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر غرفة أبوظبي، بحضور محمد هلال المهيري نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة والدكتور محمد سالم الظاهري والدكتور محمد راشد الهاملي أعضاء اللجنة العليا للجائزة والبروفيسور الهادي التيجاني المنسق العام للجائزة، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في الحفل السنوي الكبير الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي غدا الأربعاء في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.