شكرا لقرائتكم خبر عن التبادل التجاري بين رأس الخيمة وبولندا يقفز إلى 126% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة الاتفاق على تنظيم لقاء أعمال موسع، يضم رجال الأعمال والمستثمرين في رأس الخيمة وبولندا؛ لاستعراض ودراسة الفرص الاستثمارية لدى الجانبين.

وأكد محمد علي مصبح، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين رأس الخيمة وبولندا، فيما قفز التبادل التجاري بين الطرفين خلال عام 2018 بنسبة 126%، مشيراً إلى التزام الغرفة بالمساهمة في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع البلد الأوروبي، ضمن جهودها للترويج للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وسعيها إلى فتح سبل تعاون جديدة أمام بيئة الأعمال، والمساهمة في التنمية، التي تشهدها رأس الخيمة.

واستضافت غرفة رأس الخيمة، روبرت روستك، سفير بولندا لدى الدولة؛ لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوطيد سبل التعاون.

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