إدارة جديدة لـ «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



اختتم بنك أبوظبي الأول، أمس، اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي. وتمت مناقشة كافة البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% (ما يعادل 74 فلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات نقدية يبلغ 8.08 مليار درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون يوم الخميس الموافق 5 مارس/آذار 2020 (أي المشترون يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020) توزيعات الأرباح النقدية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «شكل تأسيس بنك أبوظبي الأول عام 2017 مرحلة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي في المنطقة؛ حيث يتمتع البنك بمكانة مرموقة على المستوى الدولي، بفضل حصوله على تصنيف «AA-»، كما يعتمد على خبرات موظفيه التي تتسم بالكفاءة العالية والتنوع، الأمر الذي يمكن بنك أبوظبي الأول من المساهمة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي. ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، ولكلٍّ من خليفة خلدون المبارك، وناصر أحمد خليفة أحمد السويدي، على مساهمتهم وإرشاداتهم القيمة للبنك ولنمو المنطقة، ويسعدني كذلك أن أرحب بالأعضاء الأربعة الجدد، من الرواد على مستوى المنطقة، ونتطلع للاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم الواسعة لمواصلة مسيرتنا نحو التطوير والإنجاز، والقيام بدور محوري في تنمية اقتصاد الدولة، لمستقبل مستدام للأجيال القادمة».

وأضاف: «في غضون أقل من ثلاث سنوات؛ تمكن بنك أبوظبي الأول من تعزيز مكانته من خلال المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وفي الأسواق التي نعمل ضمنها. وخلال هذه الفترة؛ لعب عبد الحميد سعيد دوراً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز؛ حيث سجل البنك تحت إدارته نمواً كبيراً ليصبح أكبر بنك في دولة الإمارات بإجمالي أصول بلغ 822 مليار درهم (224 مليار دولار) مع نهاية ديسمبر 2019. وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها في تأسيس وإدارة إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، يواصل عبد الحميد دعمه من خلال انضمامه إلى مجلس الإدارة. وأتطلع للعمل مع إدارة البنك خلال المرحلة المقبلة؛ لتحقيق المزيد من النمو والإنجازات».



أندريه صايغ



من الجدير بالذكر أنه وتطبيقاً لاستراتيجية البنك في استمرارية الأعمال طبقاً للأهداف الموضوعة، فقد تم ترشيح أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلفاً لعبدالحميد سعيد، والذي تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة البنك؛ علماً بأن هذا الترشيح خاضع لموافقة مصرف الإمارات المركزي طبقاً للوائح والقوانين.

وقال عبدالحميد سعيد: «كلي فخر واعتزاز بمسيرة تطور بنك أبوظبي الأول وبكونه إحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، من هنا، أود أن أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، على توجيهاته الرشيدة طوال هذه السنوات، ولمجلس الإدارة لمنحي هذه الثقة، ولا يفوتني أن أشكر جميع من عملت معهم على جهودهم المبذولة، خلال هذه الفترة الحافلة بالإنجازات». وأضاف: «ستشكل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أندريه صايغ إضافة نوعية ومهمة لمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، خاصة أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الأول سابقاً، على مدى عقد من الزمان، في حين سيمكنني عملي ضمن مجلس الإدارة من المساهمة بشكل جديد في مسيرة نمو بنك أبوظبي الأول على مستوى دولة الإمارات ودولياً. ما زلنا في بداية مسيرتنا الجديدة، معتمدين على قوتنا المالية المتميزة وطموحاتنا الكبيرة، الأمر الذي يعكس قوة عملياتنا التشغيلية وكفاءة موظفينا، ووضوح رؤيتنا التي نسعى معاً إلى تحقيقها».

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أعضاء مجلس الإدارة الجديد



بعد انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، أقر بنك أبوظبي الأول زيادة عدد أعضاء المجلس الجديد من 9 إلى 11 عضواً:

* سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

* الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان

* جاسم محمد بوعتابة الزعابي (جديد)

* الدكتور سلطان أحمد الجابر (جديد)

* الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

* جاسم محمد الصديقي

* خليفة سلطان السويدي

* محمد ثاني مرشد غانم الرميثي

* محمد سيف السويدي

* وليد المقرب المهيري (جديد)

* عبدالحميد سعيد (جديد)

وبعد اتمامهما لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، سيغادر كل من:

* خليفة خلدون المبارك

* ناصر أحمد خليفة أحمد السويدي