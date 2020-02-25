«إينـوك» تنجـز 40 % مـن أعمـال تشييـد «محطـة الخدمـة المستقبليـة»

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أعلنت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة ل«إكسبو 2020 دبي» بلوغها مرحلة جديدة من إنجاز العمليات الإنشائية لبناء محطتها المستوحاة من شجرة الغاف في موقع «إكسبو 2020 دبي».

فقد انطلقت العمليات الإنشائية لبناء أول محطة خدمة في المنطقة تحمل التصنيف الذهبي «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED) في أغسطس 2019، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية الآن 40%، حيث يتوقع استكمالها في شهر يونيو هذا العام، على أن تواصل المحطة تقديم خدماتها للجمهور في إطار مرحلة الإرث، بعد اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وخلال مرحلة الاختبار الأولى، ستقدم المحطة خدماتها لنحو 500 مركبة تابعة لأسطول «إكسبو 2020 دبي» بهدف تلبية احتياجات المسؤولين من كبار الشخصيات. وسيتم تزويد المحطة بست مضخات بقدرة تصل إلى 80 ألف لتر؛ أي ما يكفي لتزويد نحو 2000 سيارة بالوقود يومياً.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تجسد المحطة التزام إينوك بمفهوم «إلهام من الطاقة» كنموذج يستشرف محطات الخدمة في المستقبل. وفضلاً عن كونها تمثل دلالة واضحة على سعينا المتواصل نحو تعزيز الابتكار وبلوغ معايير جديدة في قطاع الطاقة، تسهم هذه المحطة في خطط «إكسبو 2020 دبي» الرامية إلى إرساء إرث مميز لإمارة دبي ودولة الإمارات.

ومن خلال توظيف حلول ذكية ومتجددة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة بما فيها الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح المولدة للطاقة، تحقق المحطة وفورات تعادل 48% من استهلاك الطاقة؛ أي ما يصل إلى 228 ميجاوات سنوياً. ومن شأن مبادرات الطاقة النظيفة أن تسهم في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 100 ألف كيلوجرام، بما يعادل زراعة 114 شجرة سنوياً.

كما تعتزم «إينوك» استخدام مصابيح LED عالية الكفاءة لإنارة المحطة والتي من شأنها تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 30%، مقارنة بمصابيح LED العادية بنسبة 60%، وأنظمة الإضاءة التقليدية.

وتشمل الخطوات الإضافية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في محطة الخدمة المستقبلية، استخدام تمديدات المياه منخفضة التدفق التي تستهدف تقليص استهلاك المياه بنسبة 40% على الأقل. كما ستقوم توربينات الرياح التي تبلغ استطاعتها 5 كيلووات، بتحويل طاقة الرياح المتجددة إلى طاقة كهربائية من خلال آلية لقياس حجم الاستهلاك الصافي على الشبكة. وستضم المحطة أيضاً منصات لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة.

أما مظلة المحطة فهي مزودة بهيكل مصنوع من ألياف الكربون؛ المادة الأقوى من الفولاذ بثلاثة أضعاف وأخف وزناً منه بخمس مرات. كما تم تصميم سقف المحطة من إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المعروف باسم البوليمر، ما يتيح وصول الضوء الطبيعي وتوفير حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية.

وتحتوي المحطة على منظومة لاستعادة الأبخرة تقوم باستعادة أبخرة البنزين وتحويل حتى 70% من إجمالي الأبخرة إلى وقود، مما سيؤدي إلى تحسين البيئة المحيطة؛ نظراً لقدرة المنظومة على ضبط انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).