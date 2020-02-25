تفاهم في مجال الابتكار بين «الاقتصاد» وجامعة أريزونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، حيث وقعها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها من الجانب الأمريكي الدكتور مايكل كرو رئيس الجامعة.

وتأتي المذكرة في إطار سعي الوزارة إلى تنمية التعاون الدولي في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة تنويع وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمكانة الإمارات في الابتكار؛ إذ تمثل امتداداً لسلسلة من المذكرات المشابهة التي وقعتها الدولة مع العديد من الشركاء الدوليين في هذا الصدد، من بينهم كوريا الجنوبية والسويد وإيطاليا وكندا واليابان والصين.



تعزيز ريادة الأعمال

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وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «إن تشجيع ريادة الأعمال الوطنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، يمثل محوراً ثابتاً في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة، ووزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوسيع سبل التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وتطوير قنوات رئيسية لنقل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أن المذكرة تكتسي أهمية بارزة؛ نظراً إلى إتاحتها فرصة مهمة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة للاستفادة من الخبرات الرائدة من جانب الجامعة وشركائها في القطاع الخاص، لا سيما أن المذكرة تخاطب مجموعة من القطاعات التي تحتل أولوية ضمن الأجندة الاقتصادية واستراتيجية الابتكار في الإمارات، مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا والتعاون في الأبحاث الغذائية، والرعاية الصحية وغيرها.



مشاريع مشتركة



وتهدف المذكرة إلى تمكين الأطراف المعنية من إقامة مشاريع مشتركة في مجالات التعاون المتفق عليها، في الإمارات والولايات المتحدة، كما تهدف إلى مساعدة المخترعين الإماراتيين ورواد الأعمال الشباب، على اختبار وتطوير أفكارهم المبتكرة واختراعاتهم ومشاريعهم بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا، والاستفادة من الخبرة الواسعة للمؤسسة الأكاديمية في تلك المجالات، والمشاركة في برامج تدريبية للمواطنين المخترعين في الولايات المتحدة وفي الدولة.

وبموجب المذكرة، تم اختيار وتحديد مجموعة من مجالات التعاون تشمل قطاعات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار والطاقة المتجددة، والمياه واستكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتدريب والاستفادة من «مختبر المستقبل الدولي» في الجامعة، وكذلك برنامج «سكاي سونج» للابتكارات لنقل التكنولوجيا وتسجيل براءات الاختراع، وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وستقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والجامعات والقطاع الخاص في الدولة، بتنفيذ المذكرة وتحقيق أهدافها.