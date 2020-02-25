أبوظبي تستقبل 500 ألف زائر على متن السفن السياحية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بالتعاون مع عدد من شركائها، سلسلة من المبادرات خلال 2020، بهدف تعزيز قطاع السياحة في الإمارة، لاسيما في ما يتعلق بقطاع الرحلات السياحية البحرية، في خطوة ترمي إلى جذب أكثر من 556 ألفاً من الزوار القادمين عن طريق السفن السياحية، و80 من اليخوت الفاخرة. يأتي ذلك بعد عام حافل بالنجاحات سجل استقبال أكثر من 518 ألف زائر عن طريق السفن السياحية.

وشكّل 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، الذي شهد نمواً ملحوظاً من خلال استقبال أكثر من 518 ألف زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة 46% عن 2018، إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 193 مرة، بزيادة 43% عن 2018. وفي سياق متصل، أعرب المسافرون عن رضاهم عن الخدمات عالمية المستوى المتوفرة في محطات الرحلات البحرية، حيث بلغ مستوى الرضا العام عن محطة صير بني ياس 85%، في حين بلغت نسبة الرضا عن ميناء زايد 90%.

مركز للسياحة البحرية

قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في الدائرة: «يأتي هذا النجاح الذي حققناه العام الماضي تأكيداً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة البحرية. فمن خلال العمل عن كثب مع شركائنا في موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، تمكنا من تحقيق رقم قياسي لعدد السياح القادمين عن طريق البحر. كما نؤكد مواصلة جهودنا، بخاصة بعد هذا النجاح، لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الشركات والسياح إلى الإمارة، ومواصلة تزويدهم بخدمات وخبرات استثنائية. وهدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، إلى جانب توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة».

وقالت نورة راشد الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية في موانئ أبوظبي: «تساهم محطة أبوظبي للسفن السياحية في دعم القطاع السياحي من خلال إتاحة مرافق وخدمات رائدة عالمياً للسياح، بالإضافة إلى أننا ملتزمون بمواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح مستقبلاً».

Advertisements

إطلاق مبادرات

وكجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنمية قطاع الرحلات السياحية البحرية في الإمارة، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن مجموعة من الخطط التي سيتم تنفيذها، وتشمل إطلاق عدد من المبادرات على مدار السنة، محلية ودولية، بهدف التسويق للإمارة كوجهة سياحية في مختلف أنحاء العالم.

كما تشهد العاصمة تطوير عدد من المشاريع. أبرزها مشروع القناة الترفيهي السياحي، إضافة إلى «مرسى مينا». ومن المقرر أن تشهد موانئ أبوظبي عدداً من النشاطات السياحية خلال الأشهر المقبلة، حيث تستعد محطات الرحلات البحرية في أبوظبي لاستقبال أهم سفن الرحلات البحرية.