«اقتصادية دبي» و«الجامعة الأمريكية» تقدمان ماجستير إدارة الملكية الفكرية والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في دبي، لتقديم برامج أكاديمية متخصصة في مجال الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال. وبموجب المذكرة، سيتم تقديم برنامج الماجستير في إدارة الملكية الفكرية والابتكار في دبي، في إطار جهودهما لتعزيز الوعي حول أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية. ويمكن للطلاب إكمال البرنامج في غضون فترة تتراوح ما بين 18 و 24 شهراً.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «إن البيئة التنافسية التي تحظى فيها الملكية الفكرية بالحماية والإبداع، ستعزز نجاح دبي في تحقيق النمو والتحول إلى مركز رئيسي في الاقتصاد العالمي، وفق أهداف «خطة دبي 2021».

وسيسهم الترويج للابتكار كثقافة من خلال المناهج الدراسية وقطاعات الأعمال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار».