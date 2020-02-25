«اقتصادية الشارقة» تبحث مع البلدية و«بيئة» الارتقاء بالخدمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مع ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة» خلال اجتماع بمبنى الدائرة في الشارقة، التنسيق والتعاون المشترك، بما يجعل الإمارة تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك، وانطلاقاً من الحرص على السعي الحثيث والدؤوب للمساهمة البناءة والإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، بما يجعل الإمارة تتبوأ مكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، واستجابة للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والتي تتطلب ضرورة وأهمية رفع معدلات التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، لمواكبة التطورات التجارية والصناعية، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة.

وفي بداية اللقاء رحب سلطان عبد الله بن هدة السويدي بالضيوف، وأكد على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وشارك في الاجتماع عدد من مديري ومسؤولي الدائرة. وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة. وأشار سلطان بن هدة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تطوير الربط مع بلدية مدينة الشارقة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية للارتقاء بالخدمات وصولاً إلى تحقيق التطلعات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال المشاريع الحالية والمستقبلية، ومناقشة سبل الاستفادة من خبرة شركة «بيئة» الواسعة، في تعزيز دور الإمارة الريادي في التنمية المستدامة، والاطلاع على الخدمات التي تقدمها إدارة النفايات.