الطايـر يبحث العلاقات وتنمية التعاون مع وزير الخزانة الأمريكي

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في إطار سعي وزارة المالية، إلى تعزيز عاللاقات تنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة، اجتمع عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أمس مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، في مقر وزارة المالية في أبوظبي، وبحضور مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
أكد عبيد بن حميد الطاير، ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وأمريكا في كافة المجالات التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. مشيرا إلى حرص الوزارة على توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة بهدف تعميق أطر التعاون الاقتصادي والمالي القائم.
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