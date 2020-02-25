شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تدشن أول مستشفى افتراضي تجريبي في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تستعد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لإطلاق أول مستشفى افتراضي بصورة تجريبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تتولى مهام تسجيل المرضى ورصد الأعراض والمؤشرات الحيوية للمريض عن بعد، ثم تحويل الحالة وتقديم التشخيص الطبي والعلاج المناسب إذا تطلب الأمر.
وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لتطوير الأعمال التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن العمل في المستشفى الافتراضي يجري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وأضاف ابن لموك أنه يتم العمل حالياً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لوضع المتطلبات المتعلقة بربط المريض بالتقنيات اللازمة من حيث الحصول على التقارير الطبية، ومشاركتها مع الطبيب المختص، وكذلك ما يتعلق بالأجهزة التي تستلزم الحصول على تحاليل الدم، وصور الأشعة، وغيرها، ليقرر الطبيب المعالج مدى الحاجة لدخول المريض للمستشفى التقليدي أو صرف الدواء المناسب عن بعد.
وقال ابن دلموك إن «دو» تواصل أعمالها في مشاريع المدن الذكية مع واحة دبي للسيليكون، ومشروع آخر يتعلق بإنترنت الأشياء في أبوظبي دون الكشف عن تفاصيل المشروع، مشيراً إلى أن تقنيات إنترنت الأشياء تشهد طلباً متزايداً حالياً في الإمارات.
واستعرض المشاركون في المؤتمر أحدث التوجهات في تقنيات إنترنت الأشياء، لاسيما في القطاع الصحي، حيث يتوقع أن تصل قيمة السوق في مجال الرعاية الصحية (IoMT) إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2022.
وكشف جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أيفوتك»؛ إحدى شركات مجموعة «بيئة»، قيام الشركة بتنفيذ مشروع المواقف الذكية في مناطق محددة في الشارقة، باستخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» والذكاء الاصطناعي.
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