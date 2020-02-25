18.1 مليار توزيعات نقدية و211.5 مليون أسهم منحة من البنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي اسعد

من المتوقع أن يحصل المستثمرون في البنوك الوطنية خلال الشهرين المقبلين على 18.109 مليار درهم توزيعات نقدية (حوالي 33.99% من رأس المال)، إضافة إلى 211.5 مليون سهم منحة (حوالي 0.39% من رأس المال) عن نتائجها ل 2019، وفقاً لمقترحات مجالس إدارات هذه البنوك إلى الجمعيات العامة في اجتماعاتها المقبلة. وتراوحت التوزيعات النقدية ما بين 74% من رأس المال «بنك أبوظبي الأول» و5% توزيعات الشارقة الإسلامي الذي اقترح أيضاً توزيعات أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال. ومن المرجح أن يتم ضخ جزء منه السيولة النقدية في أسواق المال، لكنها تضيف أن رغبة المستثمرين في المخاطرة والاستثمار في الأسواق، ضعفت كثيراً مع تزايد التحديات الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ الأعمال، والتوترات الجيوسياسة، إضافة إلى مخاطر «كورونا» الذي بدأ يلقي بظلاله على أسواق المال العالمية وعلى الاقتصاد العالمي. وترجح المصادر أن يلجا المستثمرون إلى الاحتفاظ بجزء كبير من هذه التوزيعات لدى البنوك كودائع ذات عائد مضمون حتى لوكان بسيطاً، لكنه استثمار أقل مخاطره من الاستثمار في الأوراق المالية في هذه الظروف.

وقال امجد نصر المستشار والخبير المصرفي الإسلامي: هناك عوامل تؤثر في قرارات المستثمرين، منها تباطؤ الأعمال والتوترات في المنطقة، وكورونا، ما قد يدفع المستثمرين لضخ سيولة توزيعات البنوك كودائع لدى البنوك بعائد بسيط، لكنه أقل مخاطرة، مشيراً إلى أن المستثمرين يعطون العوامل الخارجية وزناً بنسبة أكثر من 70% في قراراتهم الاستثمارية، فيما يعطون أقل من 30% لأوضاع الشركات.

وقال إن المستثمر الذكي قد يستفيد من الفرص في الأسواق في حالة الهبوط، وأضاف: أعتقد أن المستثمرين قد يتجهون نحو الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة، لكن علينا أن نعيد هيكلة الرسوم والتراخيص بما يخفف من كلفة الاستثمار في الدولة.

وأعلن 16 بنكاً وطنياً تحقيق نمو في إجمالي صافي الأرباح المحققة للمساهمين مقدارها 45.47 مليار عام 2019 بنمو 11.95% مقارنة مع أرباح 2018 البالغة 40.613 مليار. وتفاوتت هذه الأرباح من بنك إلى آخر، ففي الوقت التي حقق15 بنكاً أرباحاً صافية خلال 2019، فإن بنكاً واحداً هو البنك العربي المتحد تكبد خسائر مقدارها 470.75 مليونا. ومن بين هذه البنوك حققت 10 منها نمواً متفاوتاً في أرباحها خلال 2019، فيما تراجعت أرباح 5 بنوك أخرى بنسب متفاوتة. وتراوحت التوزيعات النقدية ما بين 74% من رأس المال «بنك أبوظبي الأول» و5% توزيعات مصرف الشارقة الإسلامي الذي اقترح أيضاً توزيعات أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة البنوك الأكثر حجماً في الأرباح بمقدار 14.500 مليار بنمو 44.44%، واحتل أبوظبي الأول المركز الثاني ضمن بأرباح 12.52 مليار وبنمو 4.24%، وجاء دبي الإسلامي ثالثا محققاً أرباحاً 5.014 مليار بنمو 1.99%. وجاء أبوظبي التجاري رابعا بأرباح مقدارها 4.789 مليار وتراجع 1.03%.

وعلى الرغم من أن بنك الشارقة، تصدر قائمة البنوك الأكثر نمواً في الأرباح؛ حيث زادت أرباحه 77.31%، إلا أنها متواضعة مقارنة بالبنوك الأخرى في أبوظبي ودبي، وقد بلغت أرباحه 226 مليون درهم. وجاء دبي التجاري ثانيا؛ حيث زادت أرباحه 20.47% إلى 1.4 مليار، وجاء بنك رأس الخيمة ثالثا بنمو 20.01%.