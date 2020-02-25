صندوق خليفة يموّل «الصغيرة» في موزمبيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مابوتو، الموزمبيق: ”الخليج 365”

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق في العاصمة مابوتو مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في جمهورية موزمبيق بقيمة 25 مليون دولار «ما يعادل 92 مليون درهم».

واستقبل كارلوس أغستينو روساريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، حسين جاسم النويس والوفد المرافق،

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بموزمبيق، معرباًَ عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء في مختلف المجالات.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة، مؤكداً أهمية مثل هذه البرامج التمويلية لتمكين الشباب وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

تعزيز الابتكار

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وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن المذكرة التي وقعها الجانبان تأتي ضمن إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في توثيق أواصر التعاون وتعميق العلاقات الأخوية وبناء الشراكات مع مختلف دول العالم، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحرص دوماً على مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية وتوفير فرص العمل فضلاً عن تمكين المرأة والشباب وتنمية المناطق الريفية والمناطق الأشد فقراً، وذلك للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية في جمهورية موزمبيق.

وأوضح النويس أن مذكرة التفاهم ستسهم في توفير تمويل لنحو 4800 مشروع، حيث ستسهم هذه المشاريع بخلق نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن جمهورية موزمبيق خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي تمتد إلى خمس سنوات.وأضاف النويس: «أن 40 % من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما ستتم إتاحة باقي المشاريع أمام فئات المجتمع كافة في جمهورية موزمبيق خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقيرة».

وأكد النويس على أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم برفد الاقتصاد وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف جمهورية موزمبيق.

ثقافة ريادة الأعمال

وأشاد أدريانو أفونسو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده، واصفاً هذه المذكرة بالخطوة الأولى والأساسية نحو مزيد من التعاون مع دولة الإمارات عبر«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، الذي يعد من المؤسسات الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف ماليان أن المذكرة ستسهم في دعم وتعزيز أداء اقتصادنا الوطني كونها تركز على تعزيز وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أساساً متيناً من أسس استقرار الاقتصاد وديمومته».