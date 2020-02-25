«غرفة دبي» تدعو إلى اعتماد الحلول المؤسسية المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة على إنجازاتهم في 2019، وذلك خلال حفل نظمته في مقرها الرئيسي، التزاماً منها بتقدير جهود الشركات في مجال الممارسات المسؤولة والمستدامة، وتحفيز الشركات على المساهمة في تأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية المؤسسية تكون فائدتها على المجتمع والقطاع الخاص.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة، منصة أساسية لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، وارتفع عدد أعضاء الشبكة إلى 64 شركة مع انضمام 17 شركة جديدة، وتأسيس 8 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في 2019.

الممارسات المستدامة

Advertisements

وأشاد حمد بوعميم، مدير عام الغرفة في كلمته الافتتاحية بالجهود التي بذلها أعضاء الشبكة العام الماضي في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة للشركات في بيئة الأعمال، وتحفيز المؤسسات على اعتماد أجندة شاملة للممارسات التشغيلية والمؤسسية المستدامة التي تعزز من سمعة هذه الشركات في سوق العمل، وتحسن من استدامة أدائها المؤسسي ورفاهية موظفيها.

وأضاف بوعميم: «الاستدامة تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات والمؤسسات الناجحة للفترة المقبلة، خصوصاً أن معرض إكسبو 2020 دبي يركز في مواضيعه على الاستدامة كركيزة للمستقبل مما يجعل من الاستدامة محط أنظار المستهلكين والمتعاملين، داعياً الشركات إلى اعتماد الحلول المستدامة لكل تحدياتها المؤسسية.

وقال: «نظمت الشبكة 20 فعالية خلال 2019، شارك فيها 384 مشاركاً من القطاعين العام والخاص، ناقشوا خلالها مواضيع مهمة مثل رفاهية الموظفين، وسلسلة الإمداد المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء وغيرها الكثير من المواضيع، مما يجعل من شبكة الاستدامة المنصة المثالية لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات».

75 طناً من النفايات

شهد العام الماضي تنظيم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي، أسبوع الاستدامة، وذلك تحت شعار: «أسبوع بلا نفايات»؛ حيث نجحت الحملة في استقطاب مشاركة 18 ألف مشارك من 291 مؤسسة، وتم تجميع 75 طناً من النفايات خلال فترة الحملة وإرسالها لإعادة التدوير.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يسهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في الإمارات. ويضم المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم، إضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات المهمة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.