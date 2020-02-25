دبي تحتضن مؤتمر «النفط والغاز تركمانستان 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت دبي أمس، المؤتمر الدولي تحت عنوان، «النفط والغاز تركمانستان 2020»، ويستمر حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 300 مندوب يمثلون 100 شركة ومؤسسة ودوائر حكومية من أكثر من 20 دولة في العالم. وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى مناقشات حول دور خط أنابيب الغاز تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند (TAPI) في ضمان السلام والتعاون في المنطقة، فيما سيعقد المنتدى الثاني في إطار «معرض الطريق» في الفترة من 7 إلى 8 يوليو/تموز 2020 في لندن.

وتناول المنتدى القضايا المتعلقة باحتمالات مواصلة تطوير صناعة كيماوية للغاز في تركمانستان، وجذب الاستثمارات في مشاريع لتطوير الكتل البحرية لقطاع تركمانستان في بحر قزوين، وآليات جديدة للتعاون في مجال زيادة إنتاجية النفط وحقول الغاز، وتجهيز وتسويق المواد الهيدروكربونية المتقدمة.

شدد سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «دراجون أويل»، على إنتاجية التعاون بين الإمارات وتركمانستان في قطاع النفط والغاز، وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون طويل الأجل، مع التركيز والاهتمام الخاص بعناصر السلامة البشرية في هذه الصناعة.

ومن جانبه دعا ياجشيغيلدي كاكايف، مستشار رئيس تركمانستان في قضايا النفط والغاز، المستثمرين المحتملين، إلى التعاون المتبادل لتحقيق المنفعة المشتركة، وشدد على استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي في بلاده، وكذلك الإطار التشريعي وضمان الدولة، هي من بين العوامل الرئيسية التي تجعل تركمانستان أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما تم إطلاع المشاركين على عرض تفصيلي لإنجازات صناعة النفط والغاز في تركمانستان، وخطط ومشاريع قطاع النفط والغاز في تركمانستان في المستقبل القريب.

وأعرب سفير تركمانستان لدى الإمارات عن ثقته في أن سياسة «الباب المفتوح» لتركمانستان ووضعها المحايد ستواصل تعزيز التنمية الشاملة للتعاون الدولي.