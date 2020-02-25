شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: انتعاش الاقتصاد العالمي قد يتعرض للخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الأحد، من أن فيروس كورونا المستجد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، فيما أكد وزير المالية الفرنسي، أنه يشكل «مصدر قلق حقيقي» لمجموعة العشرين التي اجتمع وزراء ماليتها وحكام مصارفها المركزية في الرياض.

وقالت جورجييفا في الاجتماع في الرياض إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3.3%، مقارنة ب 2.9% العام الماضي.

وأوضحت في بيان أن «الانتعاش المتوقع هش»، وتابعت أن «فيروس كوفيد 19، وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر».

وأضافت: «أبلغت مجموعة العشرين، بأنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر».

وسلطت مديرة صندوق النقد، الضوء على ثلاثة مجالات مهمة تتطلب التعاون الدولي، والتي يأتي في مقدمتها العمل سوياً لاحتواء ال«كورونا» سواء من حيث تأثيره البشري أو الاقتصادي، وخاصة إذا تحول تفشي الفيروس إلى قضية أكثر استدامة وانتشاراً.

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وأكدت أن صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم المساعدة بما في ذلك صندوق الإغاثة للكوارث والاحتواء الذي يمكن أن يقدم منحاً لتخفيف عبء الديون على أكثر الدول فقراً وضعفاً.

أما المسألة الأخرى التي بحاجة إلى التعاون الدولي، فتكمن في تقليل عدم اليقين التجاري بشأن التجارة العالمية، وفقاً لمديرة الصندوق الدولي، وقالت إنه على الرغم من أن اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إلا أن التوترات التجارية قد محت حوالي 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام، وتابعت: «لا يزال من الضروري الانتقال من الهدنة التجارية إلى السلام التجاري»، أما الأمر الثالث، فيتمثل في أنه يجب على العالم أن يتعاون من أجل تخفيف تداعيات تغير المناخ.

بدوره، قال لومير: «نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية إذا لزم الأمر لمواجهة احتمال تفاقم تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي»، وأعلنت فرنسا الجمعة إجراءات عدة لمساعدة الشركات الفرنسية التي تأثرت بتداعيات الوباء.

وتابع: «لقد تم تأكيد الخطر الآن وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي. وهو مصدر قلق حقيقي لجميع أعضاء مجموعة العشرين».

من جهته، قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن مجموعة العشرين مستعدة للتجاوب عبر «سياسات محفزة للنمو» لتخفيف المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأوضح أن «الخطر الرئيسي هو تفشي فيروس كورونا والعواقب التي يمكن أن يحدثها تفشيه تعتمد على المدة».

وخلال الاجتماع في السعودية، ناقش مسؤولو أكبر 20 اقتصاد في العالم سبل التوصل لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة. +(أ ف ب)