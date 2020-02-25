«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع بيلجورود الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبل عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً اقتصادياً روسياً من مدينة بيلجورود، برئاسة زوبوف فلاديمير كونستانتينوفيتش، رئيس إدارة تطوير السوق الاستهلاكية في الدائرة الاقتصادية بمدينة بيلجورود، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

شهد اللقاء الذي عقد في مقر «غرفة عجمان» الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعبدالله سعيد النعيمي، عضوا مجلس إدارة «غرفة عجمان»، وسالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في «غرفة عجمان»، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والشركات، والمصانع، في مدينة بيلجورود الروسية.

وفي مستهل اللقاء رحب عبدالله المويجعي بالوفد الروسي، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين، وقدم للوفد نبذة حول أهم الفرص الاستثمارية والمقومات المتنوعة التي يتميز بها اقتصاد إمارة عجمان، ودولة الإمارات، مشيراً إلى تميز الاقتصاد الإماراتي بديناميكية مستمرة، ما يعزز من الفرص المتاحة وتنوعها في كل المجالات، بمتابعة وحرص من قيادتها الرشيدة، وجهود أبنائها من المواطنين والمقيمين من أكثر من 200 جنسية.

وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها مع جمهورية روسيا الاتحادية، الأمر الذي يؤكده حجم التبادل التجاري بين البلدين، فبحسب وزارة الاقتصاد فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 51.7 مليار درهم، وارتفع التبادل غير النفطي بين البلدين خلال عام 2018 بنمو سنوي وصل إلى 36% مقارنة بعام 2017.

كما تشير إحصاءات التجارة بين روسيا وإمارة عجمان إلى إمكانية نموها في ظل عدد الشركات الروسية العاملة في إمارة عجمان التي تصل إلى 480 شركة.

وأضاف عبدالله المويجعي، أن «غرفة عجمان» ترحب بكل المستثمرين، موضحاً أن الغرفة لن تدخر جهداً في توفير البيئة الجاذبة التي تدعم نمو الأعمال التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان.

واستعرض زوبوف فلاديمير، جملة من المزايا الاستثمارية والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها مدينة بيلجورود الروسية، حيث يقطن المدينة نحو 1.5 مليون نسمة وتنتج 30% من اللحوم في روسيا، و38% من الحديد ومشتقاته، كما تعد مدينة بيلجورود من المدن الرائدة في إنتاج الأعلاف الحيوانية، ومن المدن الخمس الرئيسية في روسيا على مستوى التطور العمراني، كما تعد من المدن الرائدة في العمل بالتجارة واستقطاب رؤوس الأموال.

وأوضح أن حكومة المدينة تطورت بشكل كبير ووضعت ضمن خططها المستقبلية التعاون الدولي، واعتماد أساليب التجارة الحديثة، الأمر الذي يعزز التعاون الاقتصادي مع الإمارات بشكل عام، وعجمان، على وجه الخصوص.

كما قدم الوفد الروسي نبذة حول الإمكانات الزراعية المتطورة لكونها من أخصب الأراضي الزراعية، والصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي في مدينة بيلجورود.