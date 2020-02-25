الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوياته في 11 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في نحو 11 عاماً أمس الاثنين، بفعل تفشي الفيروس الصيني ومعدلات الفائدة المنخفضة في البلاد. وجاء تراجع عملة أستراليا مع زيادة مخاوف المستثمرين حيال الأصول الخطرة وتفضيل الملاذات الآمنة، مع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ خارج الصين. وبدأ الدولار الأسترالي في الانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، مع تثبيت البنك الاحتياطي للبلاد معدل الفائدة عند 0.75% وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة تزيد على 0.3% مسجلاً 0.6605 دولار أمريكي، وكانت العملة الأسترالية قد سجلت في وقت سابق من تعاملات أمس 0.6585 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2009.