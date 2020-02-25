شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع 1% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 1%، أمس الاثنين، مع استمرار القلق العالمي حيال «كورونا»، والتصعيد في سوريا. وتأثرت العملة التركية سلباً بالمخاوف العالمية؛ جرّاء فيروس «كورونا»، ما أثار ذعر المستثمرين، ودفعهم للتخارج من الأسواق الناشئة لمصلحة الملاذات الآمنة. وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار 0.9% مسجلة 6.1522 ليرة، وكانت الليرة قد سجلت 6.1564 ليرة لكل دولار في وقت سابق أمس، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليرة التركية تتراجع 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.