شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة الشركات الألمانية في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية زادت على غير المتوقع في فبراير/شباط، مما يهدئ المخاوف بشأن ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يخسر قوة الدفع في الوقت الذي تكابد فيه شركات التصنيع تراجعاً للصادرات.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.1 بعد تعديل بالزيادة إلى 96 في يناير/كانون الثاني. وكان متوسط توقعات رويترز بانخفاض المؤشر إلى 95.3.
وقال كليمنس فيوست رئيس المعهد في بيان «يبدو أن الاقتصاد الألماني لم يتأثر بالتطورات المتعلقة بفيروس كورونا»، وتمسك بتوقعاته لنمو الاقتصاد في الربع الأول 0.2%.
(رويترز)
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