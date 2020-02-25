شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة رأس الخيمة» تطلق ساحـة للتزلـج في حديقة صقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
افتتحت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، متنزه التزلج اللوحي في حديقة صقر العامة، مع تنظيم فعالية احتفالية على مدار ثلاثة أيام من الخميس 27 ولغاية السبت 29 فبراير الجاري.
وسيتم افتتاح متنزه التزلج اللوحي مجاناً أمام العامة من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً كل يوم ضمن مهرجان عائلي يستمتع فيه الزوار بتناول المأكولات والتسوق والتزلج في الهواء الطلق. ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمتنزه يوم الجمعة 28 فبراير باستضافة عروض خاصة لثلاثة متزلجين محترفين هم إيزابيلي أفيلا التي تبلغ من العمر 15 عاماً، ووالدها غارسيا رودريغيز، وفيرجينيا فورتيس أغواس البالغة من العمر 13 عاماً.
ويعتبر متنزه التزلج اللوحي إضافة رئيسية إلى حديقة صقر التي تعد أكبر منطقة ترفيهية عامة في الإمارة. ويتماشى المتنزه مع هدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مواكبة اهتمامات زوار الإمارة والمجتمع المحلي؛ إذ يوفر لعشاق التزلج اللوحي مساحة خارجية مجهزة جيداً على امتداد 620 متراً مربعاً يواجهون فيها أنوعاً شتى من العقبات مثل الحفر، والمجسمات الهرمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «سياحة رأس الخيمة» تطلق ساحـة للتزلـج في حديقة صقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.