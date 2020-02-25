«سياحة رأس الخيمة» تطلق ساحـة للتزلـج في حديقة صقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

افتتحت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، متنزه التزلج اللوحي في حديقة صقر العامة، مع تنظيم فعالية احتفالية على مدار ثلاثة أيام من الخميس 27 ولغاية السبت 29 فبراير الجاري.

وسيتم افتتاح متنزه التزلج اللوحي مجاناً أمام العامة من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً كل يوم ضمن مهرجان عائلي يستمتع فيه الزوار بتناول المأكولات والتسوق والتزلج في الهواء الطلق. ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمتنزه يوم الجمعة 28 فبراير باستضافة عروض خاصة لثلاثة متزلجين محترفين هم إيزابيلي أفيلا التي تبلغ من العمر 15 عاماً، ووالدها غارسيا رودريغيز، وفيرجينيا فورتيس أغواس البالغة من العمر 13 عاماً.

ويعتبر متنزه التزلج اللوحي إضافة رئيسية إلى حديقة صقر التي تعد أكبر منطقة ترفيهية عامة في الإمارة. ويتماشى المتنزه مع هدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مواكبة اهتمامات زوار الإمارة والمجتمع المحلي؛ إذ يوفر لعشاق التزلج اللوحي مساحة خارجية مجهزة جيداً على امتداد 620 متراً مربعاً يواجهون فيها أنوعاً شتى من العقبات مثل الحفر، والمجسمات الهرمية.