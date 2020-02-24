شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 716 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا تراجع ملحوظ مساء اليوم الاثنين، مع اتجاه لجني الأرباح عقب صعود أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً فى أعلي مستوي له عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، تراجع سعر الذهب بقيمة 9 جنيهات بختام التعاملات بعد ارتفاع حوالي 20 جنيها صباح اليوم، حيث هبط سعر أوقية الذهب من 1683 إلي 1660 دولار، مع اتجاه لجني الأرباح

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 613 جنيه

عيار 21 يسجل 716 جنيها

عيار 24 يسجل 818 حنيها

الجنيه الذهب 5728 جنيها

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اوقية الذهب 1660 دولار

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا" ارتفعت اليوم الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا،ً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.

وتراجعت عملات آسيوية، الاثنين، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة بدول عدة، فى ظل طلب مرتفع على الملاذات الأمنه والذهب، لكن الاتجاه لجني الأرباح بعد هذه الارتفاعات بالذهب تسببت في هبوطه.