شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لقاءات ثنائية بين مصدرين مصريين وشركات أوغندية لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أكثر من ممثلين لعدد 30 شركة مصرية، بعدد من المستوردين في أوغندا، وذلك ضمن مساعٍ مصرية لزيادة الصادرات للسوق الأوغندية خلال الفترة المقبلة، للقطاعات التصنيعية التي تحقق فيها مصر ميزة نسبية وبمكون محلي كبير لإعلاء البراند المصري في أفريقيا.

وقال أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن أكثر من 30 شركة مصرية من 4 صناعات حيوية وإستراتيجية وهى "الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الصناعت الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، مواد البناء" تشارك في الاسبوع المصرى فى أوغندا لزيادة صادرات مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يشارك بحوالي 10 شركات ضمن البعثة كأحد أهم القطاعات الواعدة تصديريا.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الشركات بقطاع الطباعة والتغليف تسعي إلى عمل شراكات مع المستثمرين في أوغندا، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم معرض يضم كل القطاعات التصنيعية المصرية علي مدار 3 أيام بدءًا من الثلاثاء إلي الخميس المقبل فى كامبالا بأوغندا، ويتخلله عرض منتجات مصرية تامة الصنع تمهيدًا لتصديرها إلي السوق الأوغندي.

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وتطرق إلي أن مشاركة 10 شركات بقطاع الطباعة والتغليف، منها صناعات متوسطة ويشاركون في لقاءات ثنائية على مدار الأيام المقبلة لزيادة الصادرات، وفق رؤية المجلس التصديري الذى يسعي إلى إشراك شركات جديدة في المعارض الخارجية، ودخول أكبر عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة لقطاع التصدير، وفق رؤية واضحة محكمة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، التي نسعي إليها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.



الشركات المصرية في اوغندا

وأشار إلى أن هناك دعما كبيرا من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة إلي الشركات المتوسطة للدخول إلي الاسواق التصديرية، وهو ما نسعي إليه في المجلس التصديري، لذلك سيكون هناك تنسيق على مستوي عالٍ في المعارض والبعثات المقبلة، لتنفيذ رؤية الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لقطاع الطباعة والتغليف.



ممثلى الشركات الأوغندية

فى سياق آخر، نظمت الشركات بالاسبوع التجاري المصري في اوغندا، زيارات ميدانية اليوم إلي عدد من الأسواق فى كامبلا، بهدف التعرف بصورة مباشرة على احتياجات السوق، وكذلك الأسعار التي تناسب هذا السوق، خاصة في ظل منافسات كبيرة لصناعات عدة منها الصيني والهندي ودول أخرى.