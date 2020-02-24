شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي في ظل هلع عالمي بالأسواق بشأن فيروس كورونا مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة وسندات الخزانة الأمريكية.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا كما سجلت إيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان المزيد من الإصابات.



أما إيران، فقد سجلت أكثر من خمسين حالة وفاة بكورونا لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بعد الصين.

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وتناولت "رويترز" نقلا عن مصادر قولها إن مسؤولي البيت الأبيض يعتزمون التقدم بطلب للحصول على تمويل طاريء من الكونجرس الأمريكي لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



في هذه الأثناء، تنتاب أسواق الأسهم العالمية خسائر فادحة كما وقعت عملات السلع والمخاطرة تحت ضغوط شديدة.