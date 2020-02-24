شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن صعود أسعار الذهب عالميًا أدى إلى صعودها في السوق المحلي، موضحًا أنه زاد محليًا بواقع 727 جنيه لجرام 21 بزيادة أكثر من 17 جنيهًا.

وأوضح "نجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة "DMC"، أن صعود أسعار الذهب ترجع إلى فيروس كورونا، بالإضافة إلى المضاربات، مشيرًا إلى أن هذا الصعود في أسعار الذهب يعتبر شيئًا إيجابيًا.

وواصل: "ارتفاع السعر عالميًا جاء بسبب الإقبال على شراء الذهب، حيث يعتبر ملاذًا آمنا للمستثمرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من دول العالم، وهذه الزيادة مؤقتة".

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وسجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا ارتفاع ملحوظ للمرة الثانية بمستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً مع استمرار التأثير الكبير لفيروس كورونا على الأسواق العالمية، ليصل الذهب إلي أعلي مستوى لع عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، ارتفع سعر الذهب بقيمة 15 جنيها بعد ارتفاع بمستهل التعاملات 5 جنيهات، متاثرا بزيادة الأسعار عالميا، مسجلا 725 جنيها للجرام من عيار 21، فى أعلى مستويات سعر الذهب بمصر، ليسجل أعلى سعر في تاريخ المعدن النفيس في مصر، فى ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات في حالة استمرار صعود سعر الأوقية عالميا.