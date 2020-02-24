شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 24-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، اليوم الاثنين 24-2-2020، ومن بينها ما أعلنه المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومن بينها:

جهاز القاهرة الجديدة يدفع بـ15 سيارة شفط لشوارع المدينة لمواجهة الأمطار

قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ان الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار.

رجال الأعمال: الصناعة المصرية مهملة.. وكورونا فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية وضع الصناعة أولوية للحكومة المصرية لاستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا بالصين، فى جذب الاستثمارات الصينية الباحثة عن الاستثمار خارج بلادها، وكذلك الاستثمارات الأجنبية الأخرى التى تبحث عن سلاسل إمداد بديلة للصين.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات..وهبوط 135 سهما

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.151 مليار جنيه.

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القابضة الكيماوية تقرر تعيين مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان

أصدر المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين قرارا بتعين مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان بحيث يتسلم عمله بدء من صباح الغد.

هل ينجح تطبيق تقديم خدمة "البنزين دليفرى" فى مصر؟

"البنزين دليفري" خدمة تقدمها إحدي الشركات الإماراتية بدولة الإمارات، وحاليا تقوم تلك الشركة بدراسة السوق المصري من أجل تقديم خدمات توصيل البنزين "دليفري" في مصر، حيث تريد نقل التجربة المطبقة في الإمارات لإتاحة تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله للعملاء الحصول علي المنتجات البترولية الخاصة بتموين السيارات من خلال تطبيق إلكتروني للعملاء في أماكنهم ولكن هل ينجح تطبيق تلك الفكرة في مصر.

البترول: وضع البئرين أتول -4 وقطامية QTS-1 على الإنتاج باستثمارات 277 مليون دولار

رأس المهندس طارق الملا الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، حيث أكد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات المحافظة على البيئة.

وفد من سفارة إندونيسيا يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار

استقبل اليوم المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من سفارة دولة إندونيسيا برئاسة الملحق التجاري إرمان آدى مويفي والوفد المرافق له من مستشاري الشئون الاقتصادية وأعضاء الملحق التجاري بالسفارة، وذلك بهدف مناقشة فرص التعاون وبحث فرص الاستثمار والتعرف على المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية الموجودة بها في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين.