شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض في ظل تفشي فيروس "كورونا" في عدد من دول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام اغلب العملات الرئيسية في ظل انتشار الهلع في عدد من الدول على مستوى العالم نتيجة تفشي فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو ثمانين ألف حالة مرشحة للمزيد، ودعا الرئيس "شي جين بينج" المواطنين بالعودة إلى وظائفهم واتخاذ التدابير اللازمة.



من ناحية أخرى، كشفت الحكومة الإيرانية عن وفاة أكثر من خمسين شخص بفيروس كورونا، كما سشجلت إيطاليا وكوريا الجنوبية العديد من الإصابات والوفيات أيضاً بالمرض.

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ودعت منظمة الصحة العالمية الدول والحكومات لاتخاذ الإجراءات الممكنة بأسرع وقت من أجل احتواء الفيروس قبل خروجه عن السيطرة.



من جانبها، تحدث تقارير عن أن الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" بصدد طلب تمويل طاريء من الكونجرس لمواجهة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.753، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7562 وأقل سعر عند 0.751.