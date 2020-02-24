هوت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين حيث أجج الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين مخاوف المستثمرين حيال التداعيات على طلب الخام.
وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع تنامي بواعث القلق من أثر الفيروس، في ضوء قفزة في حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.96 دولار بما يعادل 5.1 بالمئة إلى 55.54 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار أو 4.8 بالمئة ليسجل 50.80 دولار للبرميل.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة "مع انتشار الفيروس عالميا، قد يتعين خفض تقديرات الطلب على النفط مجددا هذا العام."
وأضاف "البيع المتسارع في سوق الأسهم أصبح من الصعب أن تتجاهله سوق النفط."
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يهوي 5% بفعل مخاوف الطلب مع تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.