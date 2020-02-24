النفط يهوي 5% بفعل مخاوف الطلب مع تفشي كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

هوت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين حيث أجج الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين مخاوف المستثمرين حيال التداعيات على طلب الخام.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع تنامي بواعث القلق من أثر الفيروس، في ضوء قفزة في حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.96 دولار بما يعادل 5.1 بالمئة إلى 55.54 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار أو 4.8 بالمئة ليسجل 50.80 دولار للبرميل.

Advertisements

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة "مع انتشار الفيروس عالميا، قد يتعين خفض تقديرات الطلب على النفط مجددا هذا العام."

وأضاف "البيع المتسارع في سوق الأسهم أصبح من الصعب أن تتجاهله سوق النفط."