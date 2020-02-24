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ربط الكتروني بين مؤسسة النقد وهيئة السوق عبر برنامج «تنفيذ»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مع هيئة السوق المالية، أمس في الرياض اتفاقية للربط الالكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

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وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أنها تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الالكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي عن شكره لرئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الالكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

يذكر أنه تم تأسيس برنامج «تنفيذ» على المنصة التقنية «وثيق» التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الالكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكامليا مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.