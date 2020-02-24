تراخيص فورية لـ3 أنشطة سياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص الكترونيا لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.
ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، لتلبية النمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمو الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي وقت قياسي، حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الالكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أنحاء العالم، لتكون قطاعا اقتصاديا مستداما قادرا على المنافسة محليا ودوليا، بالشكل الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.
3 أنشطة يمكن إصدار تراخيصها فوريا:
- مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي
- تنظيم الرحلات السياحية
- وكالات السفر والسياحة
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