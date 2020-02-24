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غرفة جدة تنضم لعضوية «سمة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة أبرمت غرفة جدة اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» لرفع جودة التعاملات الائتمانية لجميع منتسبيها، وتقييم ملاءتهم المالية، وبناء تقرير شامل يرتكز على معلومات دقيقة ومحدثة، وذلك بمقر الغرفة بجدة . ومثل غرفة جدة في توقيع الاتفاقية أمينها العام المهندس عماد هاشم، فيما مثل «سمة» نائب الرئيس التنفيذي خالد الشريف. وأوضح أمين عام غرفة جدة أن الانضمام لعضوية سمة يأتي ضمن أهداف الغرفة للوقوف على السلوكيات الائتمانية لمنتسبيها وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحتها التنفيذية، وتعزيزا للشفافية.



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