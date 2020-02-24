شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020 بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح أمس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من أبريل - يونيو 2020 بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة، حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تقدر بنحو 3.4 ملايين طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال عام 2019 نحو 3.6 ملايين طن.
الدفعة الأولى للقمح المستورد 2020
1 الكمية 715 ألف طن من القمح
2 المناشئ : الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.
3 الوصول : من أبريل - يونيو 2020
4 واسطة النقل:
- 12 با خرة
- 6 بواخر لميناء جدة بكمية 360 ألف طن
- 5 بواخر لميناء الدمام بكمية 300 ألف طن
- باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن
كانت هذه تفاصيل خبر الحبوب تستورد 715 ألف طن قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.