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الحبوب تستورد 715 ألف طن قمح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام 2020 بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس في تصريح أمس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة من أبريل - يونيو 2020 بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة، حيث كانت المؤسسة قد تعاقدت خلال العام الماضي على استيراد كمية تقدر بنحو 3.4 ملايين طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال عام 2019 نحو 3.6 ملايين طن.

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الدفعة الأولى للقمح المستورد 2020

1 الكمية 715 ألف طن من القمح

2 المناشئ : الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

3 الوصول : من أبريل - يونيو 2020

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