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وزير الطاقة: إنتاج الكهرباء بالغاز والطاقة المتجددة سيخفض تكلفتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إنتاج الكهرباء سيعتمد في المرحلة المقبلة على الغاز والطاقة المتجددة «الشمسية والرياح»، بنسبة 50% لكل واحد منهما، متأملا أن يسهم ذلك في خفض إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن خفض تكلفة إنتاج الكهرباء يعزز القدرة التنافسية لدول المجلس لتصدير الفائض.

وأوضح أن توليد الكهرباء من الغاز والطاقة المتجددة سيوفر كميات هائلة من البترول الخام، التي تباع وتحرق محليا بأسعار منخفضة، مما يمكن المملكة من تصديرها كمورد جديدة للدخل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال تدشينه أمس، مجمع مختبرات شركة المختبرات الخليجي بالدمام، إن حقل الجافورة يمثل منشطا واحدا من مناشط من برنامج «الغاز»، مؤكدا، التزام الوزارة بمفهوم المحتوى المحلي وتوفير الفرص والتصنيع، والذي سيسهم في توفير وظائف كثيرة، مشددا على البدء الفوري لتمكين جميع الجهات لتوفير البيئة الممكنة بطريقة سليمة وصحيحة.

منصة لتجارة الطاقة

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وذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي عززت العمل الخليجي المشترك بصفتها إحدى أهم وأنجح ثمرات مجلس التعاون، مضيفا أن هيئة الربط ستصبح منصة لتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، وستدعم توجهات دول الخليج بتصدير الطاقة بمفهومها الواسع إلى العالم بعد أن كانت لعقود أهم مصدر للنفط.

إتاحة مراقبة الاستهلاك

وأفاد وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، في تصريح على هامش حفل التدشين بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تركيب العدادات الذكية خلال العامين بمختلف مناطق المملكة، مبينا أن العدادات الذكية تعطي فرصة للمواطن لمراقبة الاستهلاك وإلغاء القراءة اليدوية، ومن المميزات لهذه العدادات توفير إمكانية الشحن المستقبلي.

لا زيادة في التعرفة

ونفي العبادي زيادة أسعار التعرفة الكهربائية، مؤكدا أن الأسعار باقية على وضعها الحالي دون زيادة.

وأوضح أن نظام الطاقة المتجددة في المنازل سيتم تطبيقه قريبا بمجرد إقراره، متوقعا إقرار النظام خلال 2020، لافتا إلى وجود مشاريع مرتبطة بالشبكة في إنتاج الطاقة المتجددة مثل دومة الجندل «الرياح»، و سكاكا للطاقة الشمسية.