شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض مع عودة المخاوف بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تصاعد القلق من تفشي فيروس "كورونا" ليس في الصين فقط بل انتقاله إلى المزيد من الدول الأوروبية والآسيوية.



وأعلنت "إيطاليا عددا من الوفيات كما كشفت كوريا الجنوبية عن استمرار تفشي الفيروس وحجزت الحكومة الفرنسية العديد من الحافلات بعد اكتشاف إصابات بين العابرين من دول أوروبية أخرى.



وعلاوة على ذلك، كشفت الحكومة الإيرانية عن وفاة ما يقرب من خمسين شخصا بسبب فيروس "كورونا" مما استدعى إغلاق الحدود البرية من جانب بعض الدول معها.

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وبعد أنباء عن تباطؤ وتيرة الفيروس، عاد الأمر وتطور بشكل خطير عقب اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس "كورونا".



ومن شأن انتشار فيروس "كورونا" التأثير على صناعات مختلفة أبرزها السيارات مع الأخذ في الاعتبار استغلال البلاديوم في صناعة مكونات المركبات لخفض انبعاثات الكربون.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2557.8 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 2632.5 دولار وأقل سعر عند 2553.3 دولار.