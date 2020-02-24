شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يدفع بـ15 سيارة شفط لشوارع المدينة لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ان الجهاز دفع بنحو 15 سيارة لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة وخاصة فى المناطق التي يوجد بها تجمع لمياه الأمطار .

وأضاف المهندس جمال طلعت، فى تصريح خلص لـ"الخليج 365" إن جهازي الشروق والعبور قاما بإمداد الجهاز بدعم من سيارات الشفط لمساعدة المدينة، لافتا الي ان كميات المياه تاتى سقطت علي المدينة اكبر من قدرة بالوعات الصرف والأمطار .

وأوضح أنه كافة معاوني ونواب جهاز القاهرة الجديدة، يتواجدون حاليا فى الشوارع لمتابعة أعمال شفط المياه وتيسير حركة المرور .

وأكد أن المهندس عبد المطلب عمارة، نالب رئيس هيبة المجتمعات العمرانيه، فى طريقة حاليا لمدينة القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال شفط المياه من شوارع المدينة .

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