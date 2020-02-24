شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط جماعى لكافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.30% خاسرة 128.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 9770.04 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 70.5 مليون سهم بقيمة 210.1 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6213 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 37 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.57%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.

وفى سياق متصل أعلن الخليج التجاري (الخليجي)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت يوم الأحد الموافق 23 فبراير، حيث تداول المساهمون في البنود التالية وقرروا :

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مقررات الجمعية العامة العادية السنوية: .1المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة .المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبلية للشركة

.2المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

.3 المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

.4 المصادقة على سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 7,5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,075 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

.5 مراجعة واعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 بشان التزام البنك بقوانين الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

.6 اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 من ضمنه إقرار سياسة مكافآت وحوافز مجلس الإدارة والإدارة العليا .

.7 إبراء ذمة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.

.8 تعيين شركة ديليوت أند توش كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم.