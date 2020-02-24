شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه بفعل مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليسـتأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت فى اليوم السابق ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، يأتي هذا الارتفاع بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا فى بلدان أخرى غير الصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 99.64 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.34 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 99.91 نقطة.

وبخلاف عمليات جني الأرباح ، تراجعت مستويات العملة الأمريكية ،بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

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وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل استمرار الإقبال على شراء العملة الأمريكية.

فى ظل العزوف عن المخاطرة ، يركز المستثمرين على شراء أفضل الأصول الاستثمارية البديلة ، والتي يأتي على رأسها الدولار الأمريكي ، بسبب تصاعد مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد فى بلدان أخرى غير الصين.

ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى إيطاليا وإيران مع زيادة عدد الوفيات ، وأعلنت كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب القصوى للأمراض المعدية لأعلى مستوياتها ، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 700 حالة والوفيات إلى 7 حالات.

وعبرت منظمة الصحية العالمية عن قلقها البالغ بشأن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين ،الأمر الذي أصبح مصدر قلق واضح لأسواق المال.