شكرا لقرائتكم خبر عن على بابا يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة على بابا (BABA) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.50% بما يعادل -5.45 نقطة ليستقر عند سعر 212.59 دولار، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 195.98، طيلة استقراره ادنى مستوى المقاومة 212.93.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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