شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكان ينخفض بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكان (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.41% بما يعادل -0.49 نقطة ليستقر عند سعر 34.36 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.56، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.73.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه