شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب تسيطر عليه التداولات التصحيحية الهابطة – تحليل – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.28% بما يعادل -1.78 نقطة ليستقر عند سعر 76.44 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 78.68 نقطة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.06.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط