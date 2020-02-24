شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إي باي (EBAY) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.51 نقطة ليستقر عند سعر 38.20 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.16، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.36.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد