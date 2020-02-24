شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات..وهبوط 135 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.151 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 251.9 مليون ورقة مالية بقيمة 889.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.9 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.26%، والعرب على 9.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.74%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 409 ألف جنيه، 66.1 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 31 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 45.8 مليون جنيه، على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 15260 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 5006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 641 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.