شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تقرر تعيين مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين قرارا بتعين مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان بحيث يتسلم عمله بدء من صباح الغد.

وبحسب القرار تم تعيين المهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة "النصر لمنتجات الكاوتشوك" ناروبين الأسبق، مفوضا عاما للشركة ومعه كل من راجح النجار المفوض السابق لشركة طنطا وسيد عبد العال مساعدين .

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وكانت شركة طنطا للكتان شهدت اعتصامات عمالية الفترة الماضية اعترضا على قرارات المفوض السابق راجح النجار منها مطالبة العمال بإلغاء قرار فصل 8 من العمال المؤقتين منهم بجانب مطالبتهم بالتثبيت في الشركة التى ما تزال تعانى من وجود نزاع حولها مع المستثمر السعودى وهناك مفاوات حاليا تجرى بهدف إنهاء النزاع حول شركة طنطا للكتان البالغة مساحتها نحو 73 فدانا وتعمل حاليا بصورة محدودة خاصة بعد صدور القانون الخاص لحل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة.

كما أن المفاوضات تتركز على التوصل لقيمة عادلة وتنفيذ منطوق حكم القضاء الإدارى، خاصة أن رجل الأعمال عبد الإله كعكى اشترى الشركة بـ83 مليون جنيه عام 2005 يضاف لها 9.8 مليون فوائد سداد ليصل الإجمالى لـ92.8 مليون جنيه، كما تم سداد نحو 25 مليون جنيه لـ400 عامل جراء الخروج للمعاش المبكر، بالإضافة إلى أنه اشترى خط "سنفرة" صينى بـ800 ألف ريال سعودى، واشترى خط "لزق" ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 "جمالون" بـ2,5 مليون جنيه ليصل إجمالى كل ذلك 121 مليون جنيه، و1,2 مليون ريال سعودى، حيث من المنتظر التوصل إلى تسوية على أقصى تقدير بنهاية العام الجارى.